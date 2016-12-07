Вчені мають намір перемогти хворобу Альцгеймера мозковими хвилями

Обрана методика включає в себе стимуляцію гамма-хвиль в мозку пацієнта.

Як повідомляють РІА "Новости", на даний момент випробування проводилися виключно на лабораторних мишах. "Якщо наша методика буде діяти на людей, то тоді перед нами відкривається величезний потенціал, так як подібне лікування дуже легко проводити і воно не вимагає втручання в роботу організму", - розповіли вчені.

Обрана методика полягає в штучній стимуляції гамма-ритмів нервових клітин. Для цього мозок мишей опромінювали лазерними імпульсами з частотою 40 герц. За спостереженнями вчених, кількість патогенного білка бета-амілоїду значно зменшилася вже через кілька годин після проведення процедури.

В даний момент вчені намагаються виявити зв'язок між стимуляцією гамма-хвиль і "очищенням" мозку від "сміттєвого" білка.