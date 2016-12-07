Учені знайшли новий спосіб видалення каменів із нирок

Вони на час блокують адренорецептори. До альфа-адреноблокатори відноситься, наприклад, тамсулозин. Багато фахівців вважають, що альфа-адреноблокатори сприяють виходу каменів із нирок, повідомляє видання MedDaily.

Недавнє дослідження за участі 1136 осіб змусило медиків в цьому сумніватися. Але співробітники університетів Мічигану і Флориди з'ясували: альфа-адреноблокатори все-таки можуть допомогти людям із каменями в нирках. Учені проаналізували дані 55 досліджень, включаючи вищезгадане.

У дослідженнях взяли участь загалом 5990 осіб. Фахівці виявили, що альфа-адреноблокатори на 57% збільшували ймовірність відходження великих каменів із нирок. Правда, людям з дрібними каменями ці препарати не допомагали. Тип альфа-блокаторів та розташування каменів не впливали на ефективність.