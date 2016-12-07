Учені: Безсоння підвищує інтерес до солодкої і жирної їжі

Таку заяву зробили вчені з Цукубського університету (Японія), повідомляє видання VladTime.

Фахівці пояснили, що нормальний сон складається з двох фаз — з повільним і швидким рухом очей. Другий варіант передбачає підвищення артеріального тиску, зміну темпу дихання, розслаблення м'язів і збільшення активності мозку. Якщо ця фаза сну порушується, параліч, який настає в цей час, виявляється неповним або відсутнім. Через це людина може розмахувати руками, рухатися, кричати і навіть стрибати. У такі моменти медійна префронтальна кора головного мозку може брати «управління» над організмом і викликати бажання спожити будь-який продукт з підвищеним вмістом жирів або сахарози.

Таким чином, звичайне безсоння, викликане розладом другої фази сну, може провокувати зростання інтересу до калорійної їжі. За словами експертів, особливо схильні до цієї проблеми люди, які страждають від ожиріння.