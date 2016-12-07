Діти Кіркорова стали учасниками його конфлікту з Дідьє Маруані

Як відомо, французький музикант Дідьє Маруані звинуватив Філіпа Кіркорова в плагіаті, в результаті чого між артистами почалися серйозні «розбірки», повідомляє Paparazzi.ru.

Так, Маруані за заявою Кіркорова про вимагання грошей навіть опинився у відділку московської поліції.

Причиною всьому стала пісня Філіпа «Жестокая любов» приспів якої дуже схожий з композицією Маруані «Symphonic space dream», за що той вимагав від російського поп-короля 1 мільйон євро.

Кіркоров, звичайно, зі звинуваченнями не згоден і нічого виплачувати не збирається, а його улюблені діти: Алла-Вікторія і Мартін вирішили підтримати зоряного тата.

У мікроблозі дівчинки з'явилося відео, де вона з братом співає свою улюблену пісню:

«ПАПА МИ З ТОБОЙ!»