Відкриття 17-річної чеської студентки допоможе боротися з раковими пухлинами

арина Мовсесян / Фото: gymkvary.cz

17-річна студентка Першої чеської гімназії в Карлових Варах отримала престижну премію Česká hlavička в категорії «Життя і здоров'я людини», повідомляє видання Prague-Express.cz

Її дослідження людського протеїну RAD51 може відкрити шлях до лікування ракових пухлин.

«Безліч пухлин використовує для росту протеїн RAD51, завдяки якому ці пухлини також можуть чинити опір хіміотерапії і радіації. Ми досліджували випадки, коли ракові клітини змушували RAD51 мутувати. І ми змогли встановити механізм їхнього впливу на нього. Це важливий крок до того, щоб запобігти цьому процесу і позбавити ракові пухлини можливості «захищатися», — розповіла Карина Мовсесян в інтерв'ю сайту Idnes.cz.

Вона проводила дослідження спільно з лабораторією Університету Масарика в Брно.

Нині відкриття Карини Мовсесян і співробітників Університету Масарика аналізують в лабораторії Сан-Антоніо (Техас). Американські вчені з цієї лабораторії теж займаються дослідженнями протеїну RAD51.