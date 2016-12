Учені з’ясували, чому саме корисні молочнокислі бактерії

Біохіміки з'ясували, що лактобактерії Lactobacillus paracasei стимулюють вироблення імуностимулюючих речовин в організмі людини. Дослідження опубліковане в журналі Journal of the American Society for Microbiology, повідомляє «Рамблер».

Біохіміки і мікробіологи з Університету Хаддерсфілд у Великобританії встановили, що бактерії Lactobacillus paracasei в організмі секретують полісахарид, який зв'язується з рецепторами клітин імунної системи і змушує їх виробляти імуностимулюючі речовини, такі, як протизапальні білки цитокіни.

За допомогою методів хімічного аналізу вчені встановили, що значну частину цього полісахариду становить моносахарид рамноза. За словами мікробіологів, цей вуглевод виділяє переважна більшість пробіотиків — «хороших» мікроорганізмів, які впливають на імунітет. Однак, на думку вчених, вироблення цитокінів може посилити виразковий коліт, викликаний хелікобактером (Helicobacter Pylori).