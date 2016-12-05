Учені: Надлишок заліза в організмі може привести до діабету II типу

Учені з Університету Східної Фінляндії з’ясували, що залізо є однією з причин того, що чоловіки більш схильні до захворювання на цукровий діабет 2-го типу, ніж жінки, повідомляє видання Planet-Today.

Варто відзначити, що залізо є одним з найбільш важливих мікроелементів, необхідних людині. Воно бере участь в процесах утворення пероксидази, цитохромів і гемоглобіну. Надмірний його вміст в організмі може призвести до порушення здатності бета-клітин виділяти інсулін.

Група вчених під керівництвом доктора Алекса Арегбесоли, підтвердили факт про те, що велика кількість заліза може знизити чутливість до інсуліну в нервових тканинах і органах, які беруть участь у переробці цукру.

Також фахівці з'ясували, що цукровий діабет другого типу зустрічається частіше серед чоловіків, ніж серед жінок, у процентному співвідношенні різниця виражається в 61% і 46% відповідно.

Учені також повідомили, що до діабету II типу схильні люди з гемохроматозом — генним захворюванням, яке порушує обмін заліза в організмі. До останнього призводить надмірне накопичення феруму в організмі людини.

Дослідження фінських учених показало, що навіть незначне підвищення вмісту феруму може призвести до діабету.