Учені: Робота вночі сприяє розвиткові раку

Учені з Квебекського Університету в Канаді з'ясували, що робота по ночах негативно позначається на здоров'ї чоловіків і жінок, повідомляє VistaNews.

У людей, що працюють в нічні зміни, значно підвищується ризик розвитку онкологічних захворювань. Так, якщо мова йде про чоловіків, то представники сильної статі, які працюють вночі, мають ризик отримати рак передміхурової залози в три рази частіше, ніж їхні «денні» колеги. У випадку з жінками, то вони мають підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань молочної залози. Загалом, робота по ночах може спровокувати захворювання кишечника, сечового міхура, легенів тощо.

Учені пояснюють це явище придушенням вироблення мелатоніну — речовини, що відповідає за регулювання режиму сну і неспання.