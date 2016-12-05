Учені: Робота вночі сприяє розвиткові раку

Учені: Робота вночі сприяє розвиткові раку

У людей, що працюють в нічні зміни, значно підвищується ризик розвитку онкологічних захворювань.

Джерело: Відомості

Учені з Квебекського Університету в Канаді з'ясували, що робота по ночах негативно позначається на здоров'ї чоловіків і жінок, повідомляє VistaNews

У людей, що працюють в нічні зміни, значно підвищується ризик розвитку онкологічних захворювань.  Так, якщо мова йде про чоловіків, то представники сильної статі, які працюють вночі, мають ризик отримати рак передміхурової залози в три рази частіше, ніж їхні «денні» колеги. У випадку з жінками, то вони мають підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань молочної залози. Загалом, робота по ночах може спровокувати захворювання кишечника, сечового міхура, легенів тощо. 

Учені пояснюють це явище придушенням вироблення мелатоніну — речовини, що відповідає за регулювання режиму сну і неспання. 

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