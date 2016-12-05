Вчені розкрили головну користь шоколаду

З'ясувалося, що даний продукт має протизапальну дію на організм.

Фахівці давно відкрили, що чорний шоколад не тільки радує смакові рецептори, але і робить благотворний вплив на роботу всього організму. Настільки поширені ласощі здатні запобігти розвитку багатьох хвороб, пов'язаних із запальними процесами. Під час експерименту фахівці побудували модель шлункового тракту, що імітує процес травлення. Дослідники спробували впливати на модель трьома різними типами какао-порошку. Вчені визначили, що організм людини містить бактерії, які після впливу чорним шоколадом утворюють сполуки, які протистоять запальним процесам. Примітно, що шоколад сприяв зростанню таких корисних бактерій.

Медики також відзначають, що щоденне вживання декількох шматочків чорного шоколаду в день здатне знизити ризик виникнення багатьох серцево-судинних захворювань.