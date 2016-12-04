Вроджену сліпоту вчені навчилися лікувати одним уколом

В результаті перших випробувань одна лікарська ін'єкція змусила сітківку ока зреагувати на світлове випромінювання.

Наукові експерименти проводилися на піддослідних гризунах, чий метаболізм дуже схожий з людським. Сліпі від народження миші після одного єдиного уколу отримували можливість бачити, але ці процеси поки не можна назвати стабільними. Справа в тому, що зір повертався на нетривалий термін, від декількох годин до кількох діб. У зв'язку з цим потрібні подальші дослідження, визнають американські офтальмологи.

Про склад цілющої вакцини вчені вважали за краще промовчати, але пообіцяли, що наукові дослідження в цьому напрямку будуть продовжені, оскільки навіть нетривалий успіх дає шанси на перспективу.