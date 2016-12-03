Науковці заперечують користь статинів

Так стверджують експерти, які сумніваються, що дані таблетки є настільки ефективними, як це заявлено. Група лікарів з Великобританії, США, Франції та Ірландії вважає, що теорія, згідно з якою статини знижують рівень «поганого» холестерину і захищають від серцево-судинних захворювань, не обгрунтована, і на даний момент не існує ніяких доказів того, що прийом статинів є корисним для здоров'я. На думку фахівців, побічні ефекти статинів переважують їх користь, і це було виявлено в деяких великих дослідженнях, пише "Вестник здоровья".

Більшість кардіологів думають, що статини є дешевим, безпечним і ефективним способом запобігання серцевих нападів і інсультів серед старіючого населення. Але деякі лікарі призначають пацієнтам статини «про всяк випадок», щоб запобігти будь-які проблеми з серцем в подальшому, в зв'язку з чим багато людей приймають ліки марно. Замість цього медики і пацієнти повинні зосередитися на харчуванні та способі життя, вважають вчені. Автори цитують дослідження, опубліковане раніше в цьому році, в якому не було виявлено жодного зв'язку між високим рівнем «поганого» холестерину і проблемами з серцем серед літніх людей.