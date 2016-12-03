Скорочення насичених жирів у раціоні захищає від серцевих захворювань

Заміна тільки 1% насичених жирів здоровою їжею може знизити ризик розвитку серцевих захворювань до 8%, стверджують вчені з Гарвардського університету.

Такі продукти, як стейк, шоколад, тверді сири, незбиране молоко і вершкове масло, містять велику кількість насичених жирів, які шкідливі для здоров'я серця. Фахівці виявили, що збільшення споживання насичених жирів на 5% було пов'язано з підвищенням на 25% ризику розвитку ішемічної хвороби серця протягом наступних 24-28 років. Проте, заміна всього 1% цих насичених жирів більш здоровими джерелами енергії різко знижує цей ризик від 6% до 8% відсотків. Насичені жири повинні бути замінені на поліненасичені жири, мононенасичені жири, рослинні білки або вуглеводи, одержувані з цільнозернових продуктів, кажуть експерти.

У дослідженні вчені розглянули 73147 жінок і 42635 чоловіків, які розповідали про свій раціон харчування кожні 4 роки, в той час як фахівці фіксували число випадків ішемічної хвороби серця. Найбільш часто споживаними насиченими жирними кислотами були лауринова кислота, міристинова кислота, пальмітинова кислота і стеаринова кислота. Кожна з цих насичених жирних кислот була пов'язана з підвищеним ризиком розвитку ішемічної хвороби серця.