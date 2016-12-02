Куріння у вісім разів підвищує ризик смерті від серцевого нападу

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Куріння в молодому віці підвищує ризик серцевого нападу або інших серйозних проблем зі здоров'ям серця і судин у вісім разів для людей у ​​віці 50 років і молодших, що робить їх найбільш вразливою групою любителів тютюну, заявляють учені в статті, опублікованій в журналі Heart, повідомляє «РИА «Новости».

«Варто спонукати всіх курців відмовлятися від тютюну для того, щоб знизити ризик набуття ними гострих проблем із серцем. Особливо це стосується молоді, яка, як виявилося, особливо вразлива і за чиїм здоров'я медики зазвичай не стежать», — заявляють Амелія Ллойд з університету Шеффілда (Велика Британія) та її колеги.

Ллойд та її колеги прийшли до такого висновку, спостерігаючи за здоров'ям і подальшою долею майже двох тисяч пацієнтів одного з госпіталів у Шеффілді, які потрапили в реанімацію в результаті розвитку в них поширеної форми інфаркту міокарда, при якій відбувається закупорка коронарної артерії.

Серед них були як літні, так і молоді люди, що змусило вчених проаналізувати ті причини, які призвели до розвитку цієї хвороби у них. Для цього медики звернулися за допомогою до статистичних служб Сполученого Королівства, які допомогли їм дізнатися, чим харчувалися ці люди і які шкідливі звички вони мали.

Досить швидко вчені з'ясували головний фактор ризику, що призводив до розвитку інфаркту в ранньому віці, — ним виявилося куріння, яке підвищує шанси смерті або серйозних проблем зі здоров'ям серця або судин в приблизно три рази для всіх пацієнтів, і у 8 разів — для молодих і дорослих людей віком до 50 років.

Це проявлялося, зокрема, в тому, що приблизно 75% пацієнтів кардіологічного відділення в клініці Шеффілда були нинішніми або колишніми курцями, і що вони в середньому були на 10-11 років молодшими, ніж некурящі люди, що потрапили в реанімацію з інфарктом або в передінфарктному стані.

Для порівняння, всього 22% жителів Шеффілда і його околиць є курцями, що вказує на однозначний і дуже сильний зв'язок між курінням і проблемами з серцево-судинною системою.

Чому це так, вчені поки не можуть пояснити, однак вони вважають, що схильність курців, особливо молодих людей, до інфарктів пов'язана зі змінами в структурі та складі холестеринових відкладень в їхніх артеріях, викликанихз курінням.

«Коли ми зрозуміємо, що куріння небезпечне для здоров'я? Незважаючи на весь прогрес в медицині, тривалість життя курців не виросла в останні роки. Нам потрібно створити методи, які допомагали б курцям зав'язувати з тютюном або хоча б курити менше. Тоді їхні проблеми з серцем зникнуть або різко зменшаться», — додає Ярон Арбель з Медичного центру Тель-Авіва (Ізраїль), один із рецензентів роботи.