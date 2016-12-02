Виявлено причину раннього початку хвороби Паркінсона

Американські дослідники з Університету штату Айова повідомили про виявлення генетичної мутації, яка, як вони вважають, пов'язана з раннім настанням хвороби Паркінсона, повідомляє «Рамблер».

Йдеться про ген, який відповідає за вироблення допаміну в мозку. Як показали дослідження, мутація в ньому має найбільш сильний вплив на людей молодших за 50 років.

Хвороба Паркінсона — прогресуюче захворювання нервової системи, для якого характерні тремор, ригідність м'язів і повільні, неточні рухи.

Вважається, що ригідність і погіршення м'язової функції у пацієнтів з таким захворюванням пов'язані зі зниженням рівня допаміну в частині мозку, яка контролює рух.

Учені порівняли показники 289 пацієнтів, у яких хворобу Паркінсона діагностували недавно і які ще не приймали ліків, і 233 здорових осіб.

З'ясувалося, що в людей із мутацією в гені GCH1 ризик хвороби Паркінсона виявився підвищений на 23%. При цьому розвиток симптомів захворювання відбувалося, в середньому, на 5 років раніше, ніж у людей без генетичних змін.

Велике значення мав вік учасників. Так, у людей молодших за 50 років зі зміненим геном ризик захворювання був вищим на 45%, тоді як на більш літніх людей мутація дуже мало впливала.

Як підкреслюють дослідники, те, що саме мутація викликає хворобу Паркінсона, ще не доведено, поки вдалося лише встановити зв'язок між цими фактами. Але вони вважають, що отримані результати виявляться корисними для людей, у яких в родині вже були випадки хвороби Паркінсона.

Дослідники хочуть продовжити дослідження, щоб скласти більш повне уявлення про те, як гени, пов'язані з хворобою Паркінсона, поводяться в різні періоди протягом людського життя. У майбутньому можна буде проводити генетичне тестування, яке, з урахуванням віку, статі, ваги та інших проміжних факторів, допоможе визначати ризик цього захворювання.

Дослідження опубліковане в журналі Neurobiology of Aging.