У США дозволили масштабні клінічні випробування «екстазі»

Таблетки екстазі

Управління по продуктах і ліках США (FDA) схвалило проведення великомасштабних клінічних випробувань метілендіоксиметамфетаміну (МДМА, MDMA, «екстазі»). Потенційним показанням до його застосування став посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), повідомляє видання N+1.

МДМА — психоактивна речовина, що діє на серотонінові, дофамінові та норадреналінові рецептори мозку, яку різні автори класифікують як психостимулятор, ейфоретик або емпатоген-ентактоген. Через властивість надавати сприйняттю світу, людей і подій позитивне забарвлення його неодноразово і часто успішно використовували в експериментальній психотерапії в 1970-х роках.

Після включення МДМА разом з більшістю відомих психоделіків у переліки контрольованих наркотичних субстанцій у більшості країн світу подібні дослідження майже припинилися. Однак в останні роки силами експертних ініціативних груп інтерес до потенційного медичного застосування цих речовин став відновлюватися. Однією з областей їхнього експериментального застосування став ПТСР — важкий психологічний стан, що виникає в результаті різних травмуючих переживань, пов'язаних із насильством і стражданнями, таких, наприклад, як військові дії, природні катастрофи, теракти тощо.

На підставі позитивних результатів декількох попередніх невеликих досліджень FDA схвалило проведення клінічних випробувань III фази (в ній вивчається ефективність і безпека вивірених доз препарату, за результатами чого дається висновок про доцільність клінічного застосування). У них візьмуть участь як мінімум 230 пацієнтів з ПТСР, яким не допомогли інші види лікування. Добровольцям будуть проводити психотерапію в поєднанні з сеансами прийому МДМА в комфортних умовах під наглядом фахівців.

Спонсором проведених і майбутніх випробувань виступає Міждисциплінарна асоціація психоделічних досліджень (MAPS), яка виступає за медичне застосування марихуани, МДМА, ЛСД, псилоцибіну та інших контрольованих психоактивних препаратів.

Організатори випробувань подали заявку на присвоєння МДМА-психотерапії статусу «проривного лікування» (англ. Breakthrough therapy), який у разі успіху дослідження забезпечить прискорене впровадження цього виду лікування в клінічну практику. У цьому випадку мова йде вже про 2021 рік.