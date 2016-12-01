У Британії виявлено випадок передачі вірусу Зіка статевим шляхом

У Великобританії зафіксований перший випадок інфікування людини вірусом Зіка статевим шляхом від партнера, що заразився під час поїздки в одну з країн, де поширене це захворювання, повідомляє агентство Anadolu.

За останніми даними Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, число інфікованих вірусом Зіка у Великобританії складає 265 осіб.

Як повідомив професор школи Джиммі Вітворт, на сьогодні у світі зафіксовано 60 випадків передачі вірусу Зіка статевим шляхом.

У лютому ВООЗ оголосила режим НС, пов'язаний з вірусом Зика. 19 листопада режим НС був скасований.