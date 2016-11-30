Учені розповіли, як куріння впливає на життя жінок

Учені протягом 15-и років проводили експеримент, який показав, що відмова жінок від куріння у віці від 18 до 30 років дозволить їм прожити на 10 років довше, повідомляє Informing.

Якщо ж від згубної звички прекрасні дами не відмовлялися і після 30-ти, то це істотно знижувало середню тривалість їхнього життя.

Як відзначають американські вчені, ці висновки справедливі і для чоловіків.

Крім того, відмова від куріння допоможе виростити дітей в здоровому середовищі. Адже, відомо, що в сім'ях, де мати є завзятим курцем, діти майже у 100% випадків будуть курити.

Аналіз даних про 1 мільйон жінок, що палять, показав, що найскладніше відмовитися від сигарет жінкам, робота яких пов'язана зі стресом і активним спілкуванням з людьми.