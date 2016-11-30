Учені: Відеоігри допоможуть дітям зі слабким зором поліпшити зір

Учені з Рочестерського університету та Університету Вандербільта з’ясували, що слабозорі діти можуть поліпшити свій зір за допомогою спеціальних відеоігор, повідомляє VladTime.

Позитивний ефект від такої терапії зберігається навіть через рік.

Фахівці пояснили, що діти, які мають проблеми з очима, дуже часто витрачають свої зусилля непропорційно. Вони намагаються побачити об'єкти, що знаходяться попереду, зовсім забуваючи про периферичний зір. Це можна вважати проблемою, з огляду на той факт, що цей вид візуального сприйняття менш схильний до порушень зору.

Відеоігри, розроблені експертами для лікування людей, мають необхідні елементи, що дозволяють впливати на організм дитини і дорослої людини. Ці програми здатні покращувати зір людей як мінімум на 50%.