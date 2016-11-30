Учені: Служба в армії є однією із найбільш стресових професій

Фахівці уточнили, що психічні розлади у військовослужбовців обумовлені високим ступенем травматичності в боях і під час навчань, повідомляє Informing.

Так, майже 60% військових страждають від хронічної депресії, з яких 10% мають схильність до суїциду. Це обумовлено емоційними потрясіннями, випробовуються військовослужбовцями.

Співробітник Національного військового медичного центру США Вальтер Рід зауважив, що у військовослужбовців є біологічні ознаки, що свідчать про порушення роботи мозку: на деяких його ділянках деформуються нейрони, що відбивається на психологічному стані.