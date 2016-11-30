Розроблено новий препарат для відновлення мозку після інсульту

Учені з Великобританії повідомляють про створення перспективного лікарського препарату, який допоможе людям, котрі пережили інсульт, відновитися. Ліки, як відзначають його розробники, продемонстрували високу ефективність за підсумками експериментів на лабораторних тваринах, повідомляє видання Planeta-Today.ru.

Препарат здатний «очищати» мозок від постраждалих при інсульті клітин, сприяючи якнайшвидшому відновленню пацієнтів.

Інсульт, як відомо, являє собою високолетальне загострення хронічних хвороб серцево-судинної системи, через яке щороку в світі вмирають мільйони людей.

«Ми здійснили серію експериментальних досліджень за допомогою гризунів і встановили, що протизапальна дія на уражений інсультом мозок, яка чиниться з'єднанням IL-1Ra, тобто антагоністом рецептора інтерлейкіну-1, здатна обмежувати кількість нейронів, що гинуть, а також сприяє зростанню нових клітин», — заявляють на сторінках видання «Brain, Behaviour and Immunity» творці препарату, співробітники університету Манчестера.

Препарат все ще експериментальний, відзначають вчені, які мають намір приступити до досліджень за участі людей.