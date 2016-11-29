Учені: Порушення в опорно-руховому апараті призводять до ослаблення пам’яті

Американські вчені заявили, що дисфункція опорно-рухового апарату сприяє ослабленню пам’яті і порушенню мозкової активності в людини, повідомляє видання VladTime. Дослідження опубліковане в виданні Journal of Alzheimer's Disease.

Завдання вчених полягала в пошуку взаємозв'язку між порушенням когнітивних функцій людини і проблемами з опорно-руховим апаратом. Зокрема, вчених цікавило питання про те, як при хворобі Альцгеймера можна контролювати або навіть стабілізувати стан пацієнта за допомогою фізіотерапії.

За підсумками дослідження виявилося, що порушення в опорно-руховому апараті людини є одним із маркерів хвороби Альцгеймера. Зміна ходи, уповільнення рухів, тремтіння і втрата рухливості членів визнані симптоматикою цього нейродегенеративного захворювання.

Однак медики впевнені, що така дисфункція призводить до збільшення порушень мозкової активності пацієнта. Лікарі вважають, що за допомогою вправ можна підтримувати пам'ять і розумовий процес хворих. Звичайно ж, фізичні навантаження повинні проходити під контролем лікаря і відповідно до його рекомендацій.

