Головний біль, який не можна ігнорувати

Виключно тому, що не знаємо думки лікарів. А медики рекомендують якнайшвидшу діагностику кожному, кого переслідують головні болі — адже вони можуть бути лише сигналом нашого організму про більш серйозні захворювання. Ось кілька типів головного болю, ігнорувати який не можна ні в якому разі, повідомляє видання Don`t Panic.

Біль у скронях

Перманентні болі в області скронь можуть сигналізувати про серйозні проблеми. Найчастіше лікарі виявляють інтоксикацію всього організму. Такий біль може спровокувати зміну гормонального фону, який теж сам по собі не трапляється і вже точно сам не пройде. Якщо ж скроневі болі супроводжуються нудотою, то лікаря потрібно викликати якомога швидше — мова може йти про розвиток ракової пухлини.

Ранкові муки

Голова, яка розколюється після веселої п'ятниці, не привід для занепокоєння. Але якщо голова болить і без всякого алкоголю вже місяць, значить, пора рухатися на обстеження. Вранці голова боліти не повинна: ​​це ознаки апное (в перспективі веде до інфаркту), підвищеного тиску і навіть пухлини головного мозку.

Раптовий гострий головний біль

Якщо головний біль вражає вас, немов удар блискавки, що невідомо звідки взявся, і стає нестерпним протягом декількох хвилин, викликайте швидку допомогу. Перелік причин, що викликають головний біль подібного типу, невеликий: аневризма, удар і менінгіт. Усі вони можуть стати фатальними.

Кластерний біль

Це один з найнеприємніших видів головного болю. Точкова пульсація в області очей буквально зводить людей з розуму — спробуй витримай півгодинний напад. Якщо у вас ніколи нічого подібного не було, а тепер кластерний біль з'являється пару раз в тиждень, то значить в мозку відбуваються неприємні зміни. Крім того, кластерний біль може сигналізувати і про проблеми серцево-судинної системи.

Біль при навантаженнях

Інтенсивна робота в тренажерному залі не повинна приносити неприємних відчуттів, тим більше не повинен виникати головний біль. Якщо таке трапляється, та ще й постійно — йдіть до лікаря. Наростаючий головний біль від фізичних вправ однозначно говорить про виникнення пухлини.