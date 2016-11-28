Учені: година, проведена перед телевізором, скорочує життя на 22 хвилини

До такого висновку прийшли вчені з Австралії, які вирахували, що кожна година перед телевізором скорочує життя людини на 22 хвилини, повідомляє Informing.

Фахівці провели дослідження, в ході якого прийшли до висновку, що телевізор не менш небезпечний, ніж алкоголь або тютюн.

Це пов'язано з тим, що люди, які загалом ведуть малорухливий спосіб життя, а вечори просиджують перед телевізором, скоріше за все матимуть проблеми зі здоров'ям.

З огляду на те, що зловживання телевізором пов'язане з сидячим способом життя і з напруженням зору, то відповідно любителям «блакитного екрана», найімовірніше, загрожує розвиток інсульту і серцево-судинних захворювань, а також ожиріння і діабету.

Саме тому експерти рекомендують час, який зазвичай витрачається на перегляд телепередач, проводити на вулиці або в спортзалі.