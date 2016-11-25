Учені: Помірне споживання кави не шкодить організму

На думку фахівця, повністю відмовитися від кави слід тільки людям з високим артеріальним тиском, а також хто має глаукому, рефлюкс, повідомляє Informing.

Експерт зазначив, що кава, хоча і є сечогінним засобом, не призводить до зневоднення організму. Крім того, кофеїн, який міститься в напої, не впливає на холестерин у крові.

Учені з Університету Коннектикуту в США провели дослідження, в якому взяли участь 130 тисяч добровольців. У результаті, знайти залежність летальних випадків від кількості випитої кави так і не вдалося.

Таким, чином, експерти відзначають, що в помірних кількостях кава не шкідлива, а навпаки — навіть корисна.