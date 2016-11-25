Комарі, які переносять вірус Зіка, здатні швидко адаптуватися до нового клімату

Комарі, які переносять вірус Зіка, іменовані на латині Aedes aegypti, продемонстрували неймовірну здатність швидко адаптуватися до нового клімату і місць проживання. Цю заяву зробив професор екології та еволюційної біології Джеффрі Пауелл, повідомляє VistaNews.

25 листопада поточного року Пауелл опублікував свою доповідь в науково-дослідному журналі Science. У ньому йдеться про те, що комарі, які переносять жовту лихоманку і Чікунгунью, вже досягли Північної Каліфорнії і Південної Джорджії.

Крім того, розсадник комах, які перезимували, був також виявлений у Вашингтоні. Цей вид комарів здатний швидко пристосовуватися до нових умов проживання завдяки результатам людської діяльності. Наприклад, Aedes aegypti вдалося пережити досить холодну зиму в Вашингтоні, сховавшись в каналізаційних системах, тоді як у Каліфорнії через посушливий клімат вони оселилися близько водних об'єктів, таких, як басейни.

Більше того, цей різновид комах долає довгі відстані хитрим способом, вони розташовуються на декоративних рослинах або в шинах, які переправляють в різні частини світу.

Професор Пауелл і його колеги з Єльського університету вивчають генетику комарів з метою подальшого визначення джерела їхнього походження. Вони майже повністю розібралися з цим питанням, проте фахівцям доводиться поспішати, поки комахи не наповнили весь світ.