Учені: Дітям до 12 років не можна давати ліки від застуди

Провідний експерт дослідження професор аптечної практики Едвард Белл розповів, що розуміє прагнення батьків допомогти своїй хворій дитині, однак застерігає від застосування різних ліків, які відпускаються за рецептом або без нього, повідомляє VistaNews.

Виявляється, багато препаратів не мають надійних даних з клінічних досліджень щодо ефективності та безпеки. Більшість ліків не проходили спеціальне тестування для дітей. При цьому деякі експерти з Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) проаналізували педіатричну ефективність і безпеку сиропів від кашлю та ліків від застуди.

У 2008 році FDA порекомендувала помітити ці лікарський препарати маркуванням «заборонено до прийому дітям до 4 років», досі ця позначка присутня на препаратах.

У науковій літературі та медичних звітах часто з'являється інформація про низьку ефективність антизастудних ліків і описано понад 100 випадків смерті немовлят і дітей молодшого віку.

Щоб уникнути ускладнень, вчені радять застосовувати краплі сольового розчину для усунення закладеності носа і мед для пом'якшення кашлю. А при підвищеній температурі давати звичайний ібупрофен.