Забруднення повітря в Європі викликає 467 тисяч ранніх смертей у рік

Європейське місто / Фото: Thomas Rousing/Flickr

Майже 9 з 10 європейських міських жителів дихають повітрям, яке шкідливе для їхнього здоров’я, хоча якість повітря континенту поступово поліпшується, повідомило Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA).

Забруднення повітря залишається найбільшою екологічною причиною передчасної смерті в містах Європи. Воно пов'язане з близько 467000 випадків передчасної смерті в 41 європейській країні в 2013 році, відповідно до аналізу даних з більш ніж 400 міст, повідомляє The Local.

«Скорочення викидів призвело до поліпшення якості повітря в Європі, але не досить, щоб уникнути неприйнятного збитку для здоров'я людини і навколишнього середовища», — сказав виконавчий директор EEA Ханс Бруінинкс в своїй заяві у зв'язку з річним звітом агентства.

В ЄС кількість випадків передчасної смерті була оцінена більш ніж у 430000.

Дані моніторингу станцій по всій Європі, показали, що в 2014 році близько 85 відсотків міського населення піддається впливу дрібних твердих частинок (ТЧ) — мікроскопічних порошинок і кіптяви, викликаних в основному за рахунок спалювання викопного палива, — на рівнях, які вважаються шкідливими для здоров'я Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

PM10, тверді частинки розміром менше 10 мікрон, або 10 мільйонних метра, можуть потрапляти в дихальні шляхи, викликаючи проблеми з диханням. Ще небезпечнішими є більш дрібні частинки PM2.5, які можуть проникати в легені і навіть в кровоносну систему.

У доповіді говориться, що в 2014 році в 16 відсотків міських жителів в ЄС були виявлені рівні РМ10 вище цільового показника ЄС, в той час як у 8 відсотків були рівнів PM2.5, що теж перевищували допустимий поріг.

«Викиди основних забруднювачів повітря в Європі скоротилися за останні десятиліття, в результаті чого загалом спостерігається поліпшення якості повітря в регіоні», — йдеться в доповіді.

Однак у деяких сферах помітних скорочень не відбулося або навіть спостерігається збільшення рівня забруднення.

Так, викиди оксидів азоту від автомобільного транспорту — пов'язаних з дихальними і серцево-судинними захворюваннями — не впали «достатньо», зазначають в EEA.

Варто додати, що в цьому році Комісія ЄС погрожувала судовим позовом проти данського уряду, щоб той вжив відповідних заходів щодо вирішення проблеми забруднення діоксидом азоту в Копенгагені.