Учені: Креатив впливає на тривалість життя людей

Виявилося, що креатив викликає щастя і покращує самопочуття, повідомляє VistaNews.

Вченими давно був помічений зв’язок між емоціями і творчими здібностями людини. У давніх дослідженнях наочно було показано, як і які почуття послаблюють або підсилюють тягу до креативності. Наслідки дії цього процесу в протилежний бік поки не розглядався.

У відповідному експерименті брали участь 600 американців. Протягом двох тижнів вони записували в блокнот свої погляди на життя, відчуття, які з'являлися від деяких раптових подій. Після закінчення експерименту всі дані з блокнотів респондентів піддалися аналізу, і вчені з'ясували, що найбільше позитивних емоцій люди відчувають при занятті творчістю. Креатив, згідно з думкою вчених, приносить людям щастя і задоволення, і, як наслідок, продовжує тривалість життя.

Фахівці радять у вільний від роботи час займатися малюванням, музикувати і відпочивати душею.