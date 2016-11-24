Морква, капуста і солодка картопля допоможуть запобігти слабоумству

За словами фахівців, включення в раціон сполук під назвою картоноїди, які містяться в овочах яскравого кольору, може підтримати функціонування мозку в старості, покращуючи когнітивні здібності.

Фахівці використовували магнітно-резонансну томографію, щоб вивчити, як рівні каротиноїдів впливали на мозкову активність більше 40 людей у ​​віці від 65 до 86 років, коли їм було дано завдання згадати слова, які були вивчені раніше. Було встановлено, що людям з більш високим рівнем каротиноїдів, таких як лютеїн і зеаксантин, не була потрібна підвищена активність мозку, щоб виконати поставлене завдання. Проте, людям з більш низькими рівнями каротиноїдів довелося застосовувати більше енергії мозку і в більшій мірі спиратися на різні частини мозку, щоб згадати слова.

У міру старіння мозок людей зазнає природного процесу деградації, але це погіршення роботи мозку може бути компенсовано, кажуть експерти. Зміна раціону харчування або прийом добавок для підвищення рівнів лютеїну і зеаксантину може бути однією зі стратегій, які допомагають поліпшити когнітивні здібності людей похилого віку.