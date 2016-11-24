Учені: Хронічне безсоння викликає зміни в мозку людини

Китайські вчені з’ясували, що в людей, які страждають на безсоння і супутні проблеми, відбуваються зміни в мозку, повідомляє VistaNews.

У ході спеціалізованого наукового проекту з'ясувалося, що структура мозку здорових людей і пацієнтів з порушеннями сну помітно відрізняються. Зокрема, в мозку людини з хронічним безсонням нижчий рівень білої речовини, що особливо помітно в таламусі і правій півкулі — в зонах, які контролюють чергування процесів сну і неспання.

Реструктуризація білої речовини, в свою чергу, виникає від втрати мієліну — біологічного з’єднання, який служить захисним покриттям для нервових тканин. Після втрати такого захисту відбувається порушення режиму сну. Особливо активно ці зміни проявляються вдень, у вигляді пригніченого стану і депресії.

Тому на біологічному рівні наслідки безсоння можуть бути набагато небезпечнішими, ніж це прийнято вважати. На думку фахівців, якщо хронічне безсоння викликає порушення в таламусі, людина поступово може стати інвалідом.

Учені висловили впевненість у необхідності звернення пильної уваги до цієї проблеми з боку фахівців. Знаючи нейрофізіологічні причини цього явища, в перспективі медики сподіваються розробити спеціальний препарат для заповнення прорізів білої речовини без будь-яких наслідків.

Сьогодні існує безліч ліків від депресії, вони ефективні, але в їхній основі зовсім інший механізм дії, тому викликають неприємні побічні ефекти.