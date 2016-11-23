Учені: повна відмова від алкоголю може шкодити здоров’ю
Дослідження австралійських вчених довело, що повна відмова від алкоголю може шкодити здоров’ю.
У рамках дослідження з 2,5 тис. добровольців вчені сформували дві групи. Учасникам однієї з груп необхідно було взагалі відмовитися від вживання спиртних напоїв. Добровольцям другої групи дозволили вживання алкоголю в «розумних межах», повідомляє Informing.
Виявилося, що загалом стан здоров’я учасників другої групи кращий, ніж у людей з групи, що відмовилася від спиртного.
За словами фахівців, це пов’язано з тим, що алкоголь в розумних дозах знижує ризик розвитку метаболічного синдрому. Також незначні дози спиртного позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи і знижують ризик розвитку цукрового діабету.
Але вчені відзначають, що алкоголь корисний тільки в помірних дозах. Зловживання спиртним набагато небезпечніше, ніж повна відмова від нього.