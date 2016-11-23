Учені назвали п’ять причин головного болю
Встановлено п’ять причин, які призводять до больових ефектів.
Недавнє дослідження, яке провели західні експерти, виявило несподівані результати, повідомляє VladTime.
Було названо п'ять причин, які призводять до подібних больових ефектів.
Першою причиною є носіння важких предметів на плечах. Це пов'язано з тим, що перетискаються кровоносні системи, і приплив крові до мозку зменшується. У зв'язку з цим фактором виникають головні болі.
Друга причина полягає в неправильних фізичних навантаженнях. Найчастіше проявляється у спортсменів, які без особистого досвіду проводять заняття самостійно. Неправильне дихання супроводжується мігренню.
Третьою причиною є сидячий спосіб життя. Функції організму порушуються, погіршується приплив крові.
Четверта — недосипання. У зв'язку з хронічним недосипанням робота мозку погіршується, втрачається концентрація на простих речах і людині важко тверезо міркувати. Подібна причина впливає не тільки на головні болі, але й весь організм загалом. Зовнішній вигляд людини змінюється, стає більш блідим.
П’ята причина полягає в медичних препаратах. Болезаспокійливі, які тимчасово заглушають біль, по закінченню терміну дії повертають біль, часом і з більшою силою.