Учені назвали п’ять причин головного болю

Недавнє дослідження, яке провели західні експерти, виявило несподівані результати, повідомляє VladTime.

Було названо п'ять причин, які призводять до подібних больових ефектів.

Першою причиною є носіння важких предметів на плечах. Це пов'язано з тим, що перетискаються кровоносні системи, і приплив крові до мозку зменшується. У зв'язку з цим фактором виникають головні болі.

Друга причина полягає в неправильних фізичних навантаженнях. Найчастіше проявляється у спортсменів, які без особистого досвіду проводять заняття самостійно. Неправильне дихання супроводжується мігренню.

Третьою причиною є сидячий спосіб життя. Функції організму порушуються, погіршується приплив крові.

Четверта — недосипання. У зв'язку з хронічним недосипанням робота мозку погіршується, втрачається концентрація на простих речах і людині важко тверезо міркувати. Подібна причина впливає не тільки на головні болі, але й весь організм загалом. Зовнішній вигляд людини змінюється, стає більш блідим.

П’ята причина полягає в медичних препаратах. Болезаспокійливі, які тимчасово заглушають біль, по закінченню терміну дії повертають біль, часом і з більшою силою.