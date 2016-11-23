Учені розробили нову методику лікування набряку мозку

Результати дослідження та напрацювання медиків опубліковані в профільному виданні Scientific Reports, повідомляє видання VladTime.

Представник робочої групи медиків підкреслив, що набряк головного мозку може бути наслідком сильного струсу. Надмірне накопичення рідини в клітинах головного мозку призводить до підвищення внутрішньочерепного тиску, дисфункції окремих ділянок мозку і деградації.

У ході дослідження виявлено, що попередня обробка клітин препаратом групи FDA, використовуваних при лікуванні епілепсії, знижує ризик утворення опухолеподібного набряку. За словами медиків, утворення зайвої рідини продиктовано експресією білка аквапорін-4. Синтезований препарат «Ацеталозамід» дозволити знизити активність білка і мінімізувати ризик утворення набряку. Фахівці сподіваються на отримання сертифіката для препарату і його масове використання.