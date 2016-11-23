Учені попередили про небезпеку уникання сонячного світла для здоров’я

Від нестачі вітаміну D страждають 32% американців, повідомляє Національна програма перевірки здоров'я та харчування (NHANES). Детально про дослідження розповідається в журналі Journal of Dermato-Endocrinology. А тим часом органи громадської охорони здоров'я країни радять населенню зменшити час перебування на сонці, інформує Gazeta.ru.

«Рекомендації уникати сонце, що просуваються нашим урядом і деякими медичними спільнотами, слід негайно змінити на рекомендації для більшості американців регулярно бувати на світлі, — говорить провідний автор дослідження доктор Девід Хоель, член Національної академії медицини і професор Медичного університету Південної Каліфорнії. — Сонячне світло життєво необхідне, і його потрібно дозувати, а не уникати».

Доктор Хоель зі співавторами закликає органи охорони здоров'я змінити рекомендації щодо ультрафіолету і наводить результати понад сотні досліджень, що показують користь помірного перебування на сонці. Багато з них пов'язані з впливом ультрафіолету на вироблення вітаміну D. Також автори зазначають, що 13% смертей в США можна так чи інакше пов'язати з нестачею вітаміну D. Для порівняння, смертність від куріння тютюну становить 20%. Крім того, брак вітаміну D збільшує ризик виникнення раку, серцево-судинних захворювань, хвороби Альцгеймера, діабету, розсіяного склерозу, міопії і дегенерації жовтої плями сітківки.

Також автори хочуть, щоб виробники сонцезахисних кремів вказували на своїй продукції, що вона блокує вироблення вітаміну D.