Учені: за аналізом крові можна діагностувати рак легенів

Учені: за аналізом крові можна діагностувати рак легенів

Аналіз крові може показати наявність у пацієнтів раку легенів.

Джерело: Відомості

Група вчених з університету Манчестера провела експеримент, в якому брали участь 30 пацієнтів з онкологічним захворюванням легенів, повідомляє VistaNews.

З’ясувалося, що аналіз крові показує наявність великої кількості речовин, які є індикаторами онкологічного захворювання. У складі крові в онкохворих виявлені чужорідні формування, які є показником наявності онкозахворювання. До того ж, клітинна структура плазми зазнає змін, що легко встановлюється в умовах лабораторії. 

У підсумку, фахівці змогли спрогнозувати діагноз раку у 90% онкохворих, які брали участь в експерименті. 
 

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