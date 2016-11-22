Учені: за аналізом крові можна діагностувати рак легенів

Група вчених з університету Манчестера провела експеримент, в якому брали участь 30 пацієнтів з онкологічним захворюванням легенів, повідомляє VistaNews.

З’ясувалося, що аналіз крові показує наявність великої кількості речовин, які є індикаторами онкологічного захворювання. У складі крові в онкохворих виявлені чужорідні формування, які є показником наявності онкозахворювання. До того ж, клітинна структура плазми зазнає змін, що легко встановлюється в умовах лабораторії.

У підсумку, фахівці змогли спрогнозувати діагноз раку у 90% онкохворих, які брали участь в експерименті.

