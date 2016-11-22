Вчені назвали найголовніший продукт у боротьбі з хворобами серця

Що треба їсти, щоб жити довше, а головне, добре себе почувати? Американські вчені провели відповідне дослідження і з'ясували, які продукти можуть продовжити життя.

На чолі списку вчені поставили сир. Виявляється, в ньому міститься речовина спермидин, вона ж присутня в бобових і цілісних зернах. Спермидин впливає на тривалість життя. Це з'ясувалося в ході експерименту, в якому в воду для мишей додавали спермидин. Причому миші перебували вже в зрілому віці, коли стали отримувати таку воду. В результаті у піддослідних мишей помітно покращилася робота серця, знизився кров'яний тиск. Далі вчені досліджували групу з 800 італійців. Виявилося, що люди, які регулярно вживають в їжу сир, мали більш низький тиск, а також на 40% менше були схильні до ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Вчені вважають, що спермидин володіє кардіопротекторними властивостями за рахунок того, що активізує процес аутофагії - очищення клітин від токсинів. Очищені клітини здатні краще працювати і жити довше. Вчені порадили всім вживати по 80 гр жирного сиру кожен день.