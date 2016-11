Радянську армію назвали причиною поширення туберкульозу

. / Фото: В. Киселев / РИА Новости

Міжнародна група вчених під керівництвом Вегарда Елдхольма з Інституту суспільної охорони здоров'я Норвегії з'ясувала, що збройні конфлікти можуть бути причиною поширення туберкульозу, повідомляє Lenta.ru.

У статті, опублікованій в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, дослідники припустили, що патогенні бактерії могли з'явитися в Європі через участь радянських солдатів у війні в Афганістані (1979-1989).

Дослідники реконструювали еволюцію палички Коха (Mycobacterium tuberculosis), яка відома тим, що стає все більш стійкою до різних антибіотиків. Мікробіологи порівняли ДНК різних штамів бактерії, характерних для Європи, Центральної і Південної Азії.

Виявилося, що в мікроорганізмах, які були виділені в жителів країн колишнього СРСР, є мутації, які сприяють розвитку резистентності до ліків. На думку авторів роботи, це пояснюється тим, що після розпаду Радянського Союзу стався крах системи громадської охорони здоров'я.

Крім того, встановлено, що деякі штами, знайдені в Європі, сформувалися на території Афганістану під час військових дій за участю радянських збройних сил. Дослідники вважають, що паличка Коха була завезена з території СРСР, а біженці в подальшому занесли її в європейські країни.

Учені вважають, що отримані ними результати показують, як політична нестабільність і збройні конфлікти можуть сприяти стійкості бактерій до лікарських препаратів і поширенню інфекцій.