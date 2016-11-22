Медики створили препарат, який блокує передачу ВІЛ статевим шляхом

Іспанські фахівці в галузі молекулярної біології створили нові антиретровірусні ліки, які здатні блокувати розмноження ВІЛ в організмі, а також майже повністю виключають можливість передачі інфекції статевим шляхом, повідомляє Informing.

Учений Деніел Подзамчер з університету Барселони пояснює, що навіть при прийомі антиретровірусних препаратів приблизно у 5-25% чоловіків, заражених ВІЛ, вірус залишається в їхніх статевих залозах. У зв’язку з цим їм постійно необхідно користуватися презервативами при статевих контактах, оскільки вірус продовжує нести небезпеку для статевих партнерів.

Однак, новітні ліки, названі "долутегравір", можуть позбавити їх від цієї необхідності.

Експерименти з новим препаратом показали, що він, проникаючи в яєчка чоловіків, знищує вірус, знижуючи його концентрацію в спермі майже до нульових величин вже через місяць після початку прийому.

Фахівці, натхненні результатами експериментів, вважають за необхідне якомога швидше ввести в клінічну практику подібні блокатори.

Особливо це стосується тих точок Землі, де спостерігається епідемія ВІЛ.