Вчені знайшли "порятунок" від обжерливості

Вчені з Католицького університету Сан-Антоніо в Іспанії виявили нове з'єднання, яке здатне впорається з психогенним переїданням, що призводить до появи зайвої ваги. Про це повідомляє bioRxiv.org.

Відзначається, що речовина бупропіон - антидепресант, який застосовується для лікування нікотинової залежності - здатний регулювати апетит за рахунок впливу на лімбічну систему організму. Однак, його впливу недостатньо для ефективного лікування. Інший варіант - варениклин - більш дієвий, але викликає небажані побічні ефекти.

Вчені знайшли золоту середину між цими двома речовинами за допомогою комп'ютерних алгоритмів. Результат - препарат цевімелін, що застосовується для стимуляції вироблення слини. Відзначається, що ефективність даного препарату в боротьбі із зайвою вагою ще належить подвердити експериментальним шляхом.