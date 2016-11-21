Учені: жирна їжа шкодить зору

Канадські фахівці стверджують, що жирна їжа шкодить зору і може стати причиною появи ряду серйозних проблем, повідомляє IsraInfo.

Якщо вживати перенасичені жирами продукти постійно, вони починають впливати на бактерії в кишечнику. Ці зміни з віком можуть викликати розвиток макулярної дегенерації (явище, що провокує втрату зору).

Жирові відкладення, що накопичилися всередині ока, можуть привести до дистрофії. У результаті нервові клітини, які контролюють зір, поступово руйнуються, що веде до втрати зору.

Медики рекомендують зменшити кількість споживаної жирної їжі, щоб знизити ризик розвитку цього захворювання. Крім того, «жирний» раціон може стати причиною ожиріння і викликати ряд проблем з серцем.