Людство рухається в напрямку до безсмертя

Всупереч війнам, фаст-фуду і ГМО середня тривалість життя в світі постійно зростає. Про це повідомляють американські вчені. Як показало їх масштабне статистичне дослідження, сучасні люди стали жити в 2 рази довше, ніж 200 років тому. Кожні 10 років тривалість збільшується в середньому на 2 роки.

Геронтологи спостерігають стійку тенденцію до зниження смертності літніх людей. Збільшення тривалості відбувається головним чином за рахунок західних стран. Розвиток охорони здоров'я, розробка найсучасніших, в тому числі, й генетичних ліків, комфортні умови проживання та харчування, вільного від інфекцій та паразитів - все це відсунуло поріг старості на кілька років.

Масштабне дослідження, проведене в Ньюкаслі, показало, що сьогодні багато людей старших 80-и років відрізняються й достатньо гарним здоров'ям, мають нормальну працездатність, тверезий ​​розум і хорошу пам'ять.

Найбільш оптимістично налаштовані вчені говорять, что незабаром поріг старості перестане існувати. Маніпуляції з кількома генами допоможуть її відсунути на певний термін. І залишається тільки вирішити - чи потрібне нам безсмертя або краще дозволити подіям йти своєю чергою.