Ліки, які прибирають бляшки з судин, здатні запобігти інфаркту

«Репата» — ін'єкційний препарат, що пригнічує активність білка PCSK9, який заважає печінці видаляти з крові «поганий» холестерин. Він недавно був схвалений у Великобританії для декількох груп пацієнтів, наприклад, для тих, хто не може приймати статини через побічні ефекти. Однак, ймовірно, «Репата» здатна допомогти набагато більшій кількості людей, повідомляє Meddaily.

Дослідники з Університету Аделаїди проаналізували дані 968 хворих. Вони виявили, що у 64% пацієнтів, які отримували «Репату» і статини протягом 18 місяців, зменшилися атеросклеротичні бляшки. Те ж саме відбулося всього у 48% пацієнтів, які приймали тільки статини, і ефект був не настільки вираженим.

В учасників дослідження, які отримували ін'єкції «Репати», атеросклеротичні бляшки зменшилися на 5,8 кубічних міліметра, а в тих, хто приймав статини, - всього на 0,9 кубічних міліметра.

Атеросклеротичні бляшки часто стають причиною серцевих нападів. Коли бляшка утворюється у великій артерії, серце залишається без кисню, оскільки блокується кровотік. Учені прийшли до висновку: «Репата» істотно знижує ризик інфаркту.