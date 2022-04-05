Одягалки для дівчат — цікаві та різноманітні ігри

Краса та мода з дитинства цікавлять дівчат. Раніше, щоб погратися у салон краси та причепуритися малечі треба було потайки брати мамині речі та косметику. Тепер можна грати інакше — онлайн, в одягалки для дівчат.

Подібні ігри сподобаються дівчаткам молодшого шкільного віку та тінейджеркам. Яскраві образи, вишукані прикраси — обирайте їх із запропонованого переліку, аби героїня, за яку ви граєте, стала ще гарнішою.

Які бувають одягалки?

Існує безліч онлайн-розваг, у яких юна гравчиня може застосувати свої навички покращення зовнішності:

Підготовка до визначної події чи святкового заходу. Є забавки, де треба вдягти героїню на Геловін, маскарад, побачення, навіть на весілля. Роби найбільш стильну зачіску, обирай гарну сукню, створюй влучний мейкап. Можна грати у гру за свого кумира — принцесу «Дісней», наприклад, за Ельзу, Арієль, Жасмін та ін. Є безліч забав з мультиплікаційними та казковими жіночими персонажами, за перевтіленням яких буде дуже цікаво спостерігати.

Приведення до ладу зовнішності вихованців. Яскраві поні, милі хатні звірятка, дикі тваринки — усі вони потребують допомоги кмітливої дівчинки. Одні подібні розваги передбачають зміну зовнішності, інші — її приведення у охайний стан: купання, розчісування, використання косметичних засобів для тварин.

Створення аутфіту відповідно до локації. Героїні онлайн-ігор навчаються, відвідують басейни та сауни, відпочивають на морі. Буденні справи та розваги потребують відповідного одягу та аксесуарів. Якщо мати гарний смак, можна вдало створити образ та досягти успіхів у грі.

Приємні турботи та пригоди. Справжнім маленьким господарочкам сподобається поратися на фермі, іншим дівчатам слід звернути увагу на детективний жанр. Відважні поціновувачки пригод не зможуть пройти повз можливість одягти улюблену героїню мультсеріалу Adventure Time.

Сучасні дівчата мають доступ до цілого спектра якісно анімованих цікавинок. Дівчачі одягалки мають усе, аби втримати увагу гравчині: барвистий візуал, безліч завдань, що захоплюють, досягнення, на які хочеться спрямувати усі свої вміння та таланти.

Користь ігор-одягалок для юних леді

Мало не кожна дівчинка бажає стати модельєркою, стилісткою чи майстром з візажу. Щоб максимально реалістично уявити це, більше не треба бавитися із речами матусі чи старшої сестри. Тепер жодних наганяїв від дорослих за зламані прикраси чи зіпсовану палетку!

Кожна дівчинка матиме власний віртуальний набір пристосувань, косметики та аксесуарів, які можна використовувати на власний розсуд, дотримуючись механізму гри. Це не просто веселий спосіб провести час. Він є ще й корисним, адже:

Навчає правильно обирати одяг відповідно до події та місця.

Тренує, як комбінувати різне вбрання та інші елементи образу поміж собою.

Дозволяє зазирнути у світ моди та навіть створювати власні тенденції.

Підказує гармонійні поєднання одягу та аксесуарів.

Виховує терплячість та уважність.

Для дівчинки, яка марить фешн-сферою такі онлайн-одягалки є чи не одним з найкращих варіантів дозвілля у інтернеті. І дитині весело, і батьки спокійні: маленька мрійниця захоплено проводить час за тим, що їй до вподоби, — створює красу.