В салоне мебели Barin House рассказали, по каким критериям выбирать диваны

Диван — универсальный предмет мебели, предназначенный для отдыха днем и ночью. Часто он занимает центральное место в квартире, поэтому выбирать его необходимо так, чтобы он вписался в интерьер и в то же время выполнял все необходимые хозяевам функции. Как выбирать диван, рассказали в мебельном салоне Barin House.

Какие бывают диваны

В ассортименте столичного салона мебели Barin House представлено более 3000 моделей диванов. Здесь знают все о том, какие диваны бывают и как их правильно выбирать.

Диваны различаются по дизайну и по конструкции. Конструкция для большинства квартир — более важный критерий, так как от нее зависит функционал дивана и его габариты.

Так, например, для небольших по площади комнат рекомендуют выбирать угловые диваны, которые визуально занимают меньше места, а также диваны трансформеры. Выкатные диваны и диваны книжки отлично впишутся в небольшую квартиру, если ночью предмет мебели будет выполнять функцию спального места.

По конструкции диваны бывают:

прямые;

угловые;

раскладные;

модульные;

П-образные.

По виду раскладки:

диван-книжка;

диван-аккордеон;

еврокнижка;

раскладушка;

американская раскладушка;

дельфин;

модульный;

поворотный;

клик-клак;

выкатной и другие.

По каким критериям выбирать

Первый критерий — предназначение. Необходимо ответить на вопрос, в какую комнату и с какой целью приобретается предмет мебели.

Например, диваны небольшого размера — для кухни или коридора, а большие раскладные диваны — для любой комнаты как полноценное спальное место.

В зависимости от расположения и функции, которую он будет выполнять, диван выбирают по габаритам, чтобы он «вписался» в нужное пространство.

В салоне просят обратить внимание, что при покупке дивана лучше проконсультироваться со специалистом, так как можно не учесть некоторых нюансов. Так, разные схемы раскладок увеличивают размер дивана в разные стороны: выкатной диван требует пространства перед собой, а диван книжка — по ширине. Соответственно, даже если диван подходит по габаритам, необходимо учесть необходимое для него пространство после раскладки.

На третьем месте после функционала и габаритов, — стиль. Сюда же входит цвет, хотя многие производители могут любую понравившуюся модель дивана обтянуть тканью нужного цвета. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение светлой мебели, если пространство комнаты небольшое.