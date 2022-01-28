Подарок любимому на День всех влюбленных: оригинальные идеи

День Святого Валентина — праздник, которого с нетерпением ждут все влюбленные пары. Они ждут романтики, презентов, тепла, объятий и сладких от близких людей.

Но, как показывает практика, особых сюрпризов ждут не только девушки — мужчины готовятся к тому, что их тоже будут покорять. Знаем, что не женское это дело воевать за сердце парня. Но позвольте им в этот день дать слабинку и приготовьте для них что-то милое и приятное.

Поэтому мы предлагаем вам заранее подготовиться и приготовить подарок любимому на 14 февраля.

Что подарить парню на День Святого Валентина: выбираем впечатления

Люди на праздники делятся на 2 типа: те, кто дарит эмоции, и те, кто выбирает материальные подарочки. Если вы относитесь к первым, этот список креативных идей специально для вас:

Экскурсия на винодельню. Почему бы не узнать детали приготовления любимого напитка вашей пары и не прикупить бутылочку красного полусладкого на романтический ужин? Полет на вертолете. Это его мечта, которая обязательно должна сбыться. Будьте феей для своего мужчины. Тест-драйв спортивного автомобиля. Согласны, это не самый романтичный презент, но сколько эмоций и драйва он подарит! Ух! SPA-день в загородном отеле. Отличная идея для тех, кто устал от шумного города и повседневных дел и хочет побыть наедине с любимым человеком. Мастер-класс по созданию картин эпоксидной смолой. Занятие, которое каждый из вас посетит впервые, способно сблизить. Вы получите удовольствие от процесса. Вечер в кинотеатре для двоих. Даже если это не будет сопливая романтика, а его любимый боевик, весь кайф в том, что весь зал в вашем распоряжении. Прогулка на лошадях. Кто откажется волшебной атмосферы в заснеженном лесу с лошадьми? Подарите любимому новые навыки.

Как вам такие идеи? Позитивные эмоции — то, что оставит приятные воспоминания в душе близкого человека.

Если все-таки презент в коробке

Некоторые из вас скажут, что романтический вечер — это не только вкусный ужин при свечах в красивых нарядах. Важную роль играют материальные подарки. Если вы относитесь ко 2 категории людей (говорили о них выше), тогда представляем вам несколько вариантов презентов парню:

Стильные аксессуары. Иногда кавалеру не хватает кожаного ремня или запонок для того, чтобы его образ был идеальным.

Планер. У серьезного мужчины должно быть расписание, которого он придерживается — это путь достижения успеха. Именной планер соберет все дела в одном месте и поможет добиться успеха.

Термочашка. Популярный аксессуар, который пригодиться в машине и в любом путешествии.

Не бойтесь разнообразить сюрприз колоритными открытками с теплыми словами. Они улучшают настроение, делают день более атмосферным, удачным, и, конечно, романтичным.