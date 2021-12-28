Як обрати ліцензоване інтернет-казино в Україні: корисні поради та підказки

Наявність ліцензії КРАІЛ та інші критерії вибору найкращого казино на гроші в Україні. Чому ліцензовані клуби надійніші та створюють ліпші умови для клієнтів.

Онлайн-казино з ліцензією в Україні: переваги та поради щодо вибору

Грати в казино онлайн, роблячи ставки реальними грошима, може кожен повнолітній українець. Достатньо лише обрати надійний ігровий клуб, що працює за ліцензією, та зареєструватися на його сайті. Ліцензовані інтернет-казино мають багато переваг перед неліцензованими. Вони використовують сертифіковане програмне забезпечення, гарантують клієнтам чесність всіх розіграшів, оперативне виведення виграшів, конфіденційність особистої інформації.

Асортимент ліцензованих ігрових майданчиків

В Україні ліцензії для онлайн-казино видає Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Щоб отримати цей документ, власникам треба пройти низку перевірок та довести надійність свого онлайн-клубу. Це достатньо складно, у зв’язку з чим далеко не всі заклади, що приймають українських громадян, працюють за місцевою ліцензією, роблячи ставку на дозволи Кюрасао, Кіпру тощо. Обираючи надійне казино на гроші, гравець може віддати перевагу одному з наступних варіантів:

клуб Космолот;

Slots City Casino;

Parimatch казино;

FirstCasino;

ігровий клуб Джокер.Юа;

Favbet Casino.

Це ліцензовані майданчики, кожен з яких забезпечує гравцям захист від шахраїв, анонімність, своєчасне виведення грошей. За ліцензією працюють як нові онлайн-казино, що з’явилися в мережі 2–3 роки тому, так і всесвітньо відомі ігрові клуби з багаторічною історією. Обираючи майданчик, послугами якого гравець планує користуватися, він має брати до уваги всі його особливості та характеристики.

Параметри вибору найкращого онлайн-казино

Перш ніж почати грати у казино онлайн на гроші, користувачеві необхідно упевнитися, що воно повністю відповідає його вимогам. Адже наявність ліцензії – не єдиний параметр, на який треба орієнтуватися в процесі вибору. Велике значення мають також:

бонусна політика грального закладу;

асортимент гральних автоматів, представлених в каталозі;

наявність на сайті ігор з живими дилерами;

підтримка популярних платіжних систем, оперативність проведення фінансових транзакцій;

режим роботи служби підтримки;

наявність у казино мобільної версії.

Щоб не припуститися помилки, користувачу варто оцінити за цими параметрами кожен ігровий клуб, який його зацікавить. А якщо залишаться сумніви, можна ознайомитися з відгуками постійних клієнтів кожного з обраних гральних закладів.

Переваги співпраці з ліцензованими казино

Починаючи грати в інтернет-казино онлайн, громадянин України отримує можливість виграти велику суму грошей. Але наскільки реальною буде ця можливість, залежить від надійності закладу. Якщо казино має ліцензію, це гарантує чесність його власників та співробітників, безперебійну роботу слотів, лояльність служби підтримки. Ліцензовані ігрові клуби регулярно проходять перевірки вповноважених органів, дбають про збереження своєї репутації, практикують індивідуальний підхід до клієнтів. Вони заслуговують на довіру українських гравців.