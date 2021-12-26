Современным трендом в дизайне помещений становится фотопечать на холсте. Об этой технологии многие наслышаны, но не все понимают ее сути и преимуществ. Стоит детальнее разобраться, чтобы осознать выгоду такой картины.

Печать картины на холсте

Для реализации идей по украшению интерьера можно заказать печать картины на холсте в высоком качестве. Это отличная идея для тех, кто хочет получить репродукцию оригинального изображения с высокой детализацией и сохранением оригинальной текстуры ткани.

Современная технология фотопечати позволяет создать точную копию изображения без использования труда художника.

Для реализации поставленной задачи используют специализированное оборудование – принтеры или широкоформатные плоттеры. Они работают с пигментной краской, а на финальной стадии полотно покрывают слоем лака для лучшей сохранности. Картина на холсте станет отличной идеей для подарка, хотя ею можно украсить и собственный дом.

Преимущества картины на холсте

Заказать печать картины на холсте выгодно по нескольким причинам.

Экономия средств

Покупка картины, написанной художником, обойдется дороже, чем фотопечать изображения;

Сохранение деталей

На распечатанной работе будут детально отображены тонкости и цветовые нюансы оригинала;

Уменьшение временных затрат

На создание копии вручную необходимо потратить несколько дней, а на принтере изготовление работы занимает до 24 часов;

Широкий выбор вариантов

На холсте можно распечатать все что угодно, от природных пейзажей до автопортретов.

Репродукции картины на холсте устойчивы по отношению к температурным перепадам. Они продолжительное время сохраняют насыщенность оттенков и прекрасно имитируют оригинальные детали работы.

Какие картины печатать

Как уже отмечалось ранее, использование фотопечати не имеет ограничений по виду распечатываемых изображений. Есть возможность создать репродукции картин известных художников, написанные масляными красками. Использование имитации настоящей ткани позволяет точно передать детали оригинальной работы.

Фотопечать хорошо имитирует современные картины, семейные фотографии. При желании можно сделать великолепную копию фото из социальных сетей. Любая работа будет выглядеть, как произведение искусства. С первого взгляда незнающему человеку трудно понять, что он имеет дело с машинной распечаткой, а не работой кисти мастера.

Цены на печать картины на холсте

Стоимость печати картины на холсте – одна из причин, по которой услуга пользуется популярностью. Распечатка обойдется гораздо дешевле, чем создание копии вручную, при сохранении высокого уровня детализации и оригинальности работы. Цена картины на холсте зависит от размера полотна, скорости выполнении работы, используемого материала и красок. При оформлении рамы и натяжении готовой картины на подрамник стоимость услуги повышается.

Где заказать печать картины в Украине

Услуги печати картины на холсте в Украине предоставляет довольно большое количество компаний. Предлагаем воспользоваться опытом мастеров студии печати Macrosvit. Распечатка ведется на современном оборудовании с соблюдением технологических стандартов.

Ассортимент выполняемых репродукций картины на холсте ограничен только фантазией заказчика.

Печать картины на холсте Macrosvit

Картина на холсте от Macrosvit – это завершенный шедевр, который может потягаться с работами видных художников. Заказать печать картины на холсте вы можете на сайте компании, связавшись с менеджером в телефонном режиме или по электронной почте.