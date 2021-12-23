Подарунок дитині на Новий рік: що обрати

Наближаються новорічні свята — час чудес та виконання бажань. Для дітей цей хвилюючий період сповнений чаклунства і радісного передчуття довгоочікуваних презентів. Вибрати дитині подарунок — непросте завдання. Щоб пошуки не затягнулися, пропонуємо найпопулярніші варіанти.

Подарунки малюкам до 1 року

Таким крихіткам важливо розвивати органи чуття та вчитися пізнавати навколишній світ. Тому підійде все яскраве, дзвінке та безпечне для здоров'я: мобіль, брязкальця. Щоб розважити малюка і полегшити життя його мамі, обирайте зручний стільчик для годування, електронні гойдалки, барвисті ходунки, компактний візок.

Що подарувати малечі 1—3 років

Старші діти активно пересуваються і з цікавістю вивчають нове. Для розвитку дрібної моторики, логічного мислення та координації підійдуть:

Ігровий намет. Будиночок чи казковий замок — спокійним діткам. Для непосидючих обирайте намети, поєднані з трубою і басейном, наповненим кульками. Бізіборд. Розвивальна дошка точно сподобається малюку, який буквально «залипає» біля гачків, замків і шестерні. Музичні інструменти — ксилофон, дзвіночок, маракаси — чудово розвивають слух. Різнокольорові сортери, матрьошки допоможуть розрізняти форми, кольори та розміри предметів.

Подарунки дошкільнятам

Діти віком від 3 до 6 років можуть чітко висловити свої побажання на Новий рік. Тому потрібно враховувати уподобання малечі під час вибору подарунка. Найбільш популярні:

Конструктор Лего. Дошкільнятам будуть цікаві прості тематичні набори. Хлопчикам — Lego City, а дівчаткам — Lego Friends. В ігровій формі вони зможуть вивчати навколишній світ: збирати міні-копії міських будівель, автомобілів, вигадувати героїв та сюжет гри. Інтерактивні подарунки. Роботи і «розумні» звірятка реагують на дотик, виконують прості команди, розмовляють, співають пісні, чим захоплюють маленьких непосид. Традиційні ляльки, пупси, радіокеровані машинки, треки та іграшкова зброя — бажані подарунки для дошкільняти. Чи можете обрати іграшку у вигляді улюбленого мультяшного персонажа.

Подарунки для дитини 7—10 років

Малеча у цьому віці любить проводити експерименти. Розвинути творчі здібності та талант першовідкривача допоможуть:

набори для дослідів;

мікроскоп, телескоп;

картини за номерами;

творчі набори.

Щоб прищепити дитині любов до спорту, обирайте м'ячі, ролики, скейтборди, ковзани. Бажаєте здивувати несподіваним подарунком — купіть планшет, сегвей, електросамокат, квадрокоптер.

Що подарувати підлітку

Вгадати справжні побажання тінейджера нелегко. Вибирайте подарунок, виходячи з його інтересів та захоплень. Безпрограшний варіант — новомодні гаджети. Зверніть увагу на смарт-годинник, бездротові навушники, ємний повербанк, портативну колонку, окуляри віртуальної реальності. Якщо хочете догодити підлітку, запропонуйте написати, про що він мріє. Перегляньте список і оберіть те, що зможете придбати.