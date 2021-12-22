Как грамотно шить вещи из трикотажа

Основное отличие трикотажа от традиционной ткани заключается в том, что она создаётся путём микровязания с чередованием рядов – лицевых и изнаночных. Именно благодаря этому трикотаж обладает высокой эластичностью, то есть может растягиваться, чего обычная ткань лишена.

Трикотажное полотно выпускают на специальном оборудовании, отличном от ткацкого станка. Традиционная ткань производится по древнейшей технологии – за счёт переплетения горизонтальных и вертикальных нитей. А трикотаж фактически вяжут. Это вынуждает использовать при пошиве вещей из трикотажа специальные приёмы, аксессуары и оборудование.

Игла

Чтобы строчка при пошиве вещей получалась ровной и без пропусков, а сам материал не травмировался, используйте специальные иглы для трикотажа, имеющие закруглённое остриё. Таким остриём игла аккуратно раздвигает волокна, а не пронзает их. Острая иголка иногда даже рвёт нить трикотажной основы, ввиду чего выбор правильной иглы является необходимым условием хорошего качества готового изделия.

Комфортный раскрой

Трикотаж отличается определённой капризностью во время заготовки деталей. Намного удобнее кроить не ножницами, а специальным роликовым ножом, который прижимает материал сверху, не позволяя ему тянуться.

Нитки

Используйте при пошиве вещей универсальные полиэстеровые нитки или очень тонкий сорт ниток – Элофлекс. Не упустите из вида, что и сверху, и на шпульке должна быть нитка одного типа.

Эластичность строчки

Если вы работаете на швейной машинке старого образца, даже она в функционале имеет строчку «зигзаг». Для пошива изделий из трикотажа мелкий зигзаг вполне сгодится. А прямой строчки старайтесь избегать. Машинка будет делать пропуски, да к тому же вдоль строчки пойдёт утяжка.

Прижимная лапка

Поскольку трикотажный материал обладает высокой эластичностью, во время протягивания под плотно прижатой лапкой он будет тянуться. Следует отрегулировать усилие прижима лапки соответствующим образом.

Если это не помогает, придётся обзавестись шагающей лапкой, иначе именуемой «верхним транспортёром». Найти и купить это изделие вы можете в интернет-магазине Janome.

Тип трикотажа

Не пренебрегайте рекомендациями разработчика выкройки. Если в описании указан флис, то спандекс использовать не нужно. Автор темы уже испробовал трикотажный материал определённого типа в деле и знает, каков результат, поэтому и высказал рекомендации.