Позитивные стороны легализации казино в Украине

Противники легализации казино мотивируют опасность такого шага тем, что это на руку только бизнесменам, которые владеют игорными заведениями. Главный риск, по мнению скептиков, в том, что малоимущие граждане в казино будут проигрывать последние копейки. Закон о легализации азартных игр в Украине подписан и вступил в действие. От такого шага есть и немало плюсов. Вот основные из них.

Устранение подпольных заведений

Принятие закона – это устранение нелегальных заведений. Безусловно, подпольные залы где-то останутся, но их количество станет минимальным. Крупные казино, включая зеркало пин ап, предпочитают работать открыто, чтобы иметь защиту своего бизнеса.

Защита игроков

В подпольные казино принято пускать всех подряд. Негативная сторона такого заведения не только в мошенничестве, а и в анонимности игроков. В легальных залах игровых автоматов будет работать онлайн-мониторинг, создана база со всеми ставками игроками. Каждый посетитель должен идентифицироваться по паспорту. Людей, страдающих игроманией, могут занести в «черный список». Это хорошая защита от зависимости. Кроме того, с выигрыша будет сразу взиматься налог.

Возникновение украинских Лас-Вегасов

Пока мысль о создании игорного города, острова или зоны скорее мечта владельцев казино. Но вполне возможно, что со временем она станет реальностью. Местом расположения игорной зоны может стать юг, например, Одесская область либо территория под Киевом. Чтобы создать такую зону, необходимо инвестировать, а пока таких средств у представителей бизнеса нет. «Вынос» казино в отдельную зону – это большой плюс для тех, кто негативно относится к таким заведениям.

Появление новых рабочих мест на примере Pin Up

Работа в игровых залах, онлайн-казино Пинап и других онлайн-площадках – это официальное трудоустройство. С развитием бизнеса появится десятки тысяч рабочих мест. В казино можно сделать хорошую карьеру за 2-3 года, стать руководителем зала.

Приток туристов

Возникновение игорных зон, казино – это приток туристов, которые захотят посетить расположенные рядом города и достопримечательности. Туристы будут приезжать в Украину, и оставлять здесь свои деньги. Гэмблинг – прибыльный продукт. Кроме ставок, игрок тратит приличную сумму на отель, рестораны, шопинг, такси, экскурсии. В развитых странах доход от туризма составляет до 12% ВВП.

Исчезновение нелегальных онлайн-площадок

Нелегальные интернет-казино чреваты мошенничеством и проблемами с выводом выигрышей. Просто запретить, искоренить онлайн-игры невозможно, их реально лишь узаконить. Теперь онлайн-площадки со слотами должны пройти легализацию, а пользователи обязаны загружать скан паспорта, вводить данные банковской карты. Онлайн-игроков намного больше, чем посетителей стационарных залов. Об этом говорит популярность онлайн-казино Pin Up и похожих сервисов.

Возможности для украинских стартапов

Специалисты прогнозируют, что большинство участников игорного бизнеса – это украинские компании, а не мировые лидеры. Пока за Украиной, где официальные казино только зарождаются, пристально наблюдают. Так что сейчас это хорошая возможность для компаний: сделать старт в Украине, а затем выйти на мировой рынок.

В конце концов можно со смелостью считать что открытие в Украине легализованных онлайн казино может неплохо придать государству необходимую финансовую независимость и также выход на международный рынок.